Golf: Italian Open scores

Rome, May 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2023 ) :Leading final round scores and totals in the Italian Open at Marco Simone GC, Rome on Sunday (GBR/IRL unless stated, Par 71): 271 - Adrian Meronk (POL) 68-68-66-69 272 - Romain Langasque (FRA) 68-72-62-70 274 - Julien Guerrier (FRA) 66-69-66-73 276 - Alexander Bjoerk (SWE) 69-68-71-68277 - Maximilian Kieffer (GER) 65-74-68-70, Nicolai Hoejgaard (DEN) 73-68-71-65, Daniel van Tonder (RSA) 71-67-67-72278 - Jorge Campillo (ESP) 67-71-70-70