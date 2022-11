Golf: Joburg Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Nov, 2022 ) :Leading scores after the final round of the DP World Tour (European Tour) Joburg Open at Houghton Golf Club in Johannesburg on Sunday (RSA unless stated, Par 72): 263 - Dan Bradbury (ENG) 63-66-67-67 266 - Sami Valimaki (FIN) 66-65-66-69 267 - Christiaan Bezuidenhout 68-64-69-66, Daniel van Tonder 69-63-67-68 269 - Louis de Jager 67-65-70-67 271 - Heinrich Bruiners 71-67-67-66, J.

J. Senekal 68-71-66-66, Dale Whitnell (ENG) 68-68-70-65 272 - Simon Forsstroem (SWE) 67-69-71-65, Casey Jarvis 67-63-71-71, Romain Langasque (FRA) 65-67-70-70, Tom Murray (ENG) 70-69-66-67273 - Oliver Bekker 71-67-65-70, Nathan Kimsey (ENG) 66-66-74-67, Francesco Laporta (ITA) 67-69-68-69274 - Rhys Enoch (WAL) 72-67-70-65, Marcel Siem (GER) 70-72-65-67