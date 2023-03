Golf: Jonsson Workwear Open scores

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Mar, 2023 ) :Leading final round scores in the DP World Tour (European Tour) Jonsson Workwear Open at The Club at Steyn City near Johannesburg on Sunday (RSA unless stated, par 72): 264 - Nick Bachem (GER) 65-66-69-64 268 - Zander Lombard 68-69-66-65, Hennie du Plessis 69-66-65-68 269 - Ewen Ferguson (SCO) 66-69-66-68, Ockie Strydom 69-64-69-67270 - Gavin Green (USA) 66-67-67-70, Kristian Johannessen (NOR) 70-68-68-64, Joakim Lagergren 65-72-63-70271 - Hennie O'Kennedy 65-69-69-68, Jacques Kruyswijk 68-68-68-67, Romain Langasque (FRA) 68-64-69-70, Sebastian Soderberg (SWE) 65-69-69-68