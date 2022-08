Ottawa, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Aug, 2022 ) :Leading scores after Saturday's third round of the LPGA Canadian Women's Open at Ottawa Hunt and Golf Club (par-71, USA unless noted): 197 - An Na-rim (KOR) 64-65-68, Choi Hye-jin 68-63-66 (KOR) 198 - Paula Reto (RSA) 62-69-67 199 - Sarah Schmelzel 69-64-66, Nelly Korda 67-64-68 201 - Kim A-lim (KOR) 66-69-66, Danielle Kang 67-66-68, Lindy Duncan 69-62-70 202 - Nasa Hataoka (JPN) 66-67-69 203 - Emma Talley 65-70-68204 - Lydia Ko (NZL) 69-68-67, Ashleigh Buhai (RSA) 71-65-68, Yealimi Noh 67-69-68, Mo Martin 66-70-68, Maddie Szeryk (CAN) 67-68-69, Ariya Jutanugarn (THA) 67-68-69, Jessica Korda 67-68-69, Stephanie Kyriacou (AUS) 71-63-70, Lizette Salas 68-64-72205 - Allisen Corpuz 71-68-66, Megan Khang 70-66-69, Amy Yang (TPE) 67-69-69, Lucy Li 66-70-69, Hannah Green (AUS) 68-66-71