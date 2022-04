Golf: LPGA Chevron Championship scores

Los Angeles, April 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Apr, 2022 ) :Leading second-round scores on Friday in the Chevron Championship LPGA major at Mission Hills in Rancho Mirage, California (USA unless stated, par-72): 135 - Hinako Shibuno (JPN) 69-66 136 - Annie Park 69-67, Patty Tavatanakit (THA) 67-69, Jennifer Kupcho 66-70 137 - Kim Sei-young (KOR) 70-67, Kim Hyo-joo (KOR) 70-67 138 - Nanna Koerstz Madsen (DEN) 71-67, Ally Ewing 70-68 139 - Celine Boutier (FRA) 70-69, Lexi Thompson 69-70, Caroline Masson (GER) 68-71, Pajaree Anannarukarn (THA) 68-71, Gabriela Ruffels (AUS) 68-71, Georgia Hall (ENG) 68-71, Minjee Lee (AUS) 66-73140 - Jessica Korda 71-69, Matilda Castren (FIN) 71-69, Sarah Schmelzel 69-71, Pia Babnik (SLO) 70-70141 - Amy Yang (KOR) 73-68, Giulia Molinaro (ITA) 73-68, Leona Maguire (IRL) 72-69, Hsu Wei-Ling (TPE) 72-69, Brittany Lincicome 72-69, Madelene Sagstrom (SWE) 71-70, Pornanong Phatlum (THA) 71-70, Alison Lee 71-70, Lydia Ko (NZL) 68-73