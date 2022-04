Golf: LPGA Chevron Championship scores

Los Angeles, April 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Apr, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the Chevron Championship LPGA major at Mission Hills in Rancho Mirage, California (USA unless stated, par-72): 200 - Jennifer Kupcho 66-70-64 206 - Patty Tavatanakit (THA) 67-69-70 207 - Jessica Korda 71-69-67 209 - Annie Park 69-67-73 210 - Brooke Henderson (CAN) 72-71-67, Ryann O'Toole 73-69-68, Hannah Green (AUS) 70-72-68, Lexi Thompson 69-70-71, Gabriela Ruffels (AUS) 68-71-71, Nanna Koerstz Madsen (DEN) 71-67-72, Kim Hyo-joo (KOR) 70-67-73211 - Yuka Saso (JPN) 75-70-66, Atthaya Thitikul (THA) 74-68-69, Charley Hull (ENG) 71-71-69, Madelene Sagstrom (SWE) 71-70-70, Lydia Ko (NZL) 68-73-70, Pia Babnik (SLO) 70-70-71, Sarah Schmelzel 69-71-71, Celine Boutier (FRA) 70-69-72, Kim Sei-young (KOR) 70-67-74212 - Stephanie Meadow (NIR) 73-72-67, Pajaree Anannarukarn (THA) 68-71-73, Caroline Masson (GER) 68-71-73, Minjee Lee (AUS) 66-73-73, Hinako Shibuno (JPN) 69-66-77