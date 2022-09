Golf: LPGA Dana Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Washington, Sept 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2022 ) :Leading scores after Friday's second round of the LPGA Dana Open at Sylvania, Ohio (USA unless noted, par-71): 132 - Lucy Li 68-64 134 - Yin Ruoning (CHN) 65-69, Carlota Ciganda (ESP) 65-69 135 - Nasa Hataoka (JPN) 69-66, Hsu Wei-ling (TPE) 69-66, Caroline Masson (GER) 68-67, Lexi Thompson 66-69, Choi Hye-jin (KOR) 65-70136 - Hannah Green (AUS) 74-62, Megan Khang 71-65, Chien Pei-yun (TPE) 70-66, Wichanee Meechai (THA) 68-68, Lin Xiyu (CHN) 67-69, Lauren Stephenson 66-70, Leona Maguire (IRL) 66-70137 - Lee Mi-hyang (KOR) 72-65, Pajaree Anannarukarn (THA) 71-66, Mina Harigae 70-67, Lee5 Jeong-eun (KOR) 70-67, Moriya Jutanugarn (THA) 70-67, Kim Sei-young (KOR) 70-67, Ariya Jutanugarn (THA) 69-68, Brittany Altomare 68-69, Frida Kinhult (SWE) 69-68, Lilia Vu 68-69, Yuka Saso (JPN) 68-69, Ayaka Furue (JPN) 68-69, Ryu So-yeon (KOR) 67-70, Gaby Lopez (MEX) 67-70, Amy Olson 66-71, Kim Hyo-joo (KOR) 66-71, Aline Krauter (GER) 66-71