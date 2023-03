Golf: LPGA Drive On Championship scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Mar, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US LPGA Drive On Championship at Superstition Mountain, Arizona (USA unless noted): 200 - Celine Boutier (FRA) 69-66-65 201 - Ryu Hae-ran (KOR) 70-67-64, Alison Lee 65-69-67, Moriya Jutanugarn (THA) 67-65-69202 - Ariya Jutanugarn (THA) 75-64-63, Celine Borge (NOR) 71-68-63203 - Amy Yang (KOR) 70-70-63, Hinako Shibuno (JPN) 74-64-65, Cheyenne Knight 72-65-66, Charley Hull (ENG) 71-66-66, Kim Sei-young (KOR) 69-67-67, Ko Jin-young (KOR) 70-65-68, Annie Park 70-65-68, Georgia Hall (ENG) 68-67-68, Narin An 67-67-69, Lilia Vu 67-66-70, Jenny Shin (KOR) 65-67-71, Maddie Szeryk (CAN) 67-65-71