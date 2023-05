Golf: LPGA International Crown scores

San Francisco, May 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th May, 2023 ) :Scores on Saturday in round-robin four-ball matches in the LPGA International Crown at TPC Harding Park in San Francisco: Patty Tavatanakit/Atthaya Thitikuk (THA) bt Minjee Lee/Stephanie Kyriacou (AUS) 1 up Moriya Jutanugarn/Ariya Jutanugarn (THA) bt Hannah Green/Sarah Kemp (AUS) 3&2 Choi Hye-jin/Chun In-gee (KOR) bt Nasa Hataoka/Ayaka Furue (JPN) 3&1 Ko Jin-young/Kim Hyo-joo (KOR) bt Yuka Saso/Hinako Shibuno (JPN) 3&2 Yin Ruoning/Lin Xiyu (CHN) bt Bronte Law/Jodi Ewart-Shadoff (ENG) 2&1 Alice Hewson/Liz Young (ENG) bt Liu Yu/Liu Ruixin (CHN) 1 upAnna Nordqvist/Caroline Hedwall (SWE) bt Lilia Vu/Nelly Korda (USA) 1 upLexi Thompson/Danielle Kang (USA) v Madelene Sagstrom/Maja Stark (SWE) tied