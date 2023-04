Golf: LPGA LA Championship scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Apr, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the LPGA Tour LA Championship (USA unless noted, par-71): 136 - Aditi Ashok (IND) 66-70 137 - Hannah Green (AUS) 68-69, Pernilla Lindberg (SWE) 67-70, Cheyenne Knight 68-69 138 - Alison Lee 67-71, Linnea Strm (SWE) 68-70, Sarah Kemp (AUS) 70-68139 - Ayaka Furue (JPN) 69-70, Yuna Nishimura (JPN) 68-71, Ryu Hae-ran (KOR) 67-72, Linnea Johansson (SWE) 64-75140 - Lee Min (TPE) 71-69, Patty Tavatanakit (THA) 70-70, Brittany Lincicome 72-68, Nelly Korda 69-71, Caroline Inglis 66-74, Amy Yang (KOR) 67-73, Chella Choi (KOR) 69-71, Kim Hyo-joo (KOR) 70-70, Ko Jin-young (KOR) 72-68, Ines Laklalech (MAR) 70-70