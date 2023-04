Golf: LPGA LA Championship scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Apr, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday in the LPGA Tour LA Championship (USA unless noted, par-71): 204 - Cheyenne Knight 68-69-67 206 - Ryu Hae-ran (KOR) 67-72-67, Hannah Green (AUS) 68-69-69 207 - Gemma Dryburgh (SCO) 65-76-66 208 - Lin Xiyu (CHN) 68-74-66, Aditi Ashok (IND) 66-70-72 209 - Ally Ewing 71-71-67, An Na-rin (KOR) 71-70-68, Yin Ruoning (CHN) 68-73-68, Sarah Kemp (AUS) 70-68-71, Alison Lee 67-71-71210 - Lindsay Weaver-Wright 72-71-67, Nasa Hataoka (JPN) 70-71-69, Nelly Korda 69-71-70, Ines Laklalech (MAR) 70-70-70211 - Atthaya Thitikul (THA) 70-73-68, Ryann O'Toole 68-75-68, Charley Hull (ENG) 72-70-69, Lauren Coughlin 70-71-70, Perrine Delacour (FRA) 69-72-70, Jaravee Boonchant (THA) 69-72-70, Ayaka Furue (JPN) 69-70-72, Pernilla Lindberg (SWE) 67-70-74.