Golf: LPGA Los Angeles Open scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Apr, 2021 ) :Leading second-round scores on Thursday in the LPGA Hugel-Air Premia Los Angeles Open (USA unless noted, par-71): 129 - Jessica Korda 64-65 132 - Ko Jin-young (KOR) 67-65 133 - Kim Sei-young (KOR) 67-66 134 - Brooke Henderson (CAN) 69-65, Angela Stanford 68-66 135 - Ryu So-yeon (KOR) 68-67, Hannah Green (AUS) 68-67, Tiffany Chan (HKG) 65-70136 - Park In-bee (KOR) 68-68, Ally Ewing 67-69, Austin Ernst 66-70, Dana Finkelstein 66-70137 - Wichanee Meechai (THA) 71-66, Gabriela Ruffels (AUS) 70-67, Mel Reid (ENG) 70-67, Azahara Munoz (ESP) 69-68, Lee6 Jeong-eun (KOR) 68-69, Moriya Jutanugarn (THA) 65-72