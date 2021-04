Golf: LPGA Lotte Championship

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Apr, 2021 ) :Leading final-round scores on Saturday in the US LPGA Lotte Championship at Kapolei Golf Club in Oahu, Hawaii (USA unless noted, par-72): 260 - Lydia Ko (NZL) 67-63-65-65 267 - Park In-bee (KOR) 71-66-67-63, Kim Sei-young (KOR) 67-68-67-65, Leona Maguire (IRL) 68-67-65-67, Nelly Korda 65-68-63-71 269 - Jenny Shin (KOR) 69-70-67-63, Hsu Wei-Ling (TPE) 67-73-63-66, Sarah Schmelzel 69-69-65-66, Yuka Saso (PHI) 64-64-71-70 270 - Kim A-lim (KOR) 70-64-70-66, Amy Yang (KOR) 69-68-64-69271 - Matilda Castren (FIN) 71-69-65-66, Esther Henseleit (GER) 71-68-66-66, Georgia Hall (ENG) 70-68-66-67, Klara Spilkova (CZE) 69-68-67-67, Hannah Green (AUS) 70-67-66-68272 - Austin Ernst 69-68-68-67, Liu Yu (CHN) 68-69-68-67, Ryu So-yeon (KOR) 65-68-71-68, Kim Hyo-joo (KOR) 68-65-69-70, Lexi Thompson 68-67-67-70