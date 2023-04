Golf: LPGA Lotte Championship scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Apr, 2023 ) :Leading scores after third round of LPGA Tour's Lotte Championship in Hawaii on Friday (par-72): 207 - Sung Yu-Jin (KOR) 68-68-71 208 - Linnea Strom (SWE) 70-67-71, Grace Kim (AUS) 71-67-70, Georgia Hall (ENG) 71-66-71 209 - Nasa Hataoka (JPN) 68-70-71, Natthakritta Vongtaveelap (THA) 66-70-73, Christina Kim (USA) 71-67-71, Lauren Hartlage (USA) 69-70-70 210 - Bailey Tardy (USA) 68-77-65, Chien Pei-Yun (TPE) 72-69-69, Celine Boutier (FRA) 74-69-67, Brooke Henderson (CAN) 71-70-69, Liu Siyun (CHN) 71-69-70211 - Caroline Inglis (USA) 71-70-70 212 - Brittany Altomare (USA) 73-70-69, Yu Liu (CHN) 69-72-71, Esther Henseleit (GER) 72-72-68213 - Emily Pedersen (DEN) 72-69-72, Gabriella Then (USA) 74-68-71, Choi Hye Jin (KOR) 72-72-69, Hwang You Min (KOR) 70-71-72, Dewi Weber (NED) 71-71-71, Celine Borge (NOR) 71-71-71, Emma Talley (USA) 72-71-70, Lucy Li (USA) 72-71-70, Lauren Stephenson (USA) 72-71-70