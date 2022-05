Golf: LPGA Match-play scores - collated

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th May, 2022 ) :Scores on Saturday from the fourth day of the LPGA Match-Play at Shadow Creek in Las Vegas, Nevada: Quarter-finals Ji Eun-hee (KOR) bt Madelene Sagstrom (SWE) 7&6 Lilia Vu (USA) bt Jenny Shin (KOR) 20 holes Ayaka Furue (JPN) bt Jodi Ewart Shadoff (ENG) 22 holes Andrea Lee (USA) bt Gemma Dryburgh (SCO) 20 holes Round of 16 Madelene Sagstrom (SWE) bt Emma Talley (USA) 4&2 Ji Eun-hee (KOR) bt Choi Hye-jin (KOR) 2&1 Lilia Vu (USA) bt Allisen Corpuz (USA) 4&3 Andrea Lee (USA) bt Caroline Masson (GER) 2&1 Jenny Shin (KOR) bt Annie Park (USA) 2&1 Ayaka Furue (JPN) bt Paula Reto (RSA) 2&1Jodi Ewart Shadoff (ENG) bt Tiffany Chan (HKG) 4&3Gemma Dryburgh (SCO) bt Moriya Jutanugarn (THA) 22 holes