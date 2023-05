Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th May, 2023 ) :Scores on Sunday in the LPGA Match-Play at Shadow Creek in Las Vegas, Nevada: Final Pajaree Anannarukarn (THA) bt Ayaka Furue (JPN) 3&1 Semi-finalsPajaree Anannarukarn (THA) bt Linn Grant (SWE) 3&1Ayaka Furue (JPN) bt Leona Maguire (IRL) 2&1