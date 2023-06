Golf: LPGA Meijer Classic scores

Grand Rapids, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jun, 2023 ) :Scores after Friday's second round of the LPGA Meijer Classic at Grand Rapids, Michigan (par 72, USA unless noted): 133 - Ayaka Furue (JPN) 66-67 134 - Kim Hyo-joo (KOR) 69-65, Amy Yang (KOR) 67-67, Leona Maguire (IRL) 69-65, Carlota Ciganda (ESP) 68-66 135 - Manon De Roey (BEL) 70-65, Aditi Ashok (IND) 68-67, Minjee Lee (AUS) 68-67, Emily Kristine Pedersen (DEN) 67-68, Lindsay Weaver-Wright 66-69, Jennifer Kupcho 66-69136 - Lin Xiyu (CHN) 68-68, Pauline Roussin (FRA) 68-68, Ashleigh Buhai (RSA) 68-68, Cheyenne Knight 66-70137 - Ariya Jutanugarn (THA) 73-64, Lee Mi-hyang (KOR) 71-66, Choi Hye-jin (KOR) 70-67, Jasmine Suwannapura (THA) 68-69, Ryu Hae-ran (KOR) 68-69, Chella Choi (KOR) 68-69, Ally Ewing 67-70, Frida Kinhult (SWE) 66-71