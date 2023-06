Golf: LPGA Mizuho Americas Open scores

(@ChaudhryMAli88)

New York, June 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jun, 2023 ) :Leading second-round scores on Friday in the US LPGA Mizuho Americas Open at Liberty National in Jersey City, New Jersey (USA unless noted, par-72): 137 - Minjee Lee (AUS) 73-64, Cheyenne Knight 69-68 138 - Lydia Ko (NZL) 69-69 139 - Brooke Henderson (CAN) 69-70, Atthaya Thitikul (THA) 68-71, Ko Jin-young (KOR) 73-66, Rose Zhang 70-69, Aditi Ashok (IND) 67-72140 - Ji Eun-hee (KOR) 71-69, Bronte Law (ENG) 70-70, Angel Yin 70-70141 - Leona Maguire (IRL) 71-70, Kim Sei-young (KOR) 71-70, Amy Yang (KOR) 70-71, Lauren Hartlage 65-76, Jennifer Kupcho 71-70