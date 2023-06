Golf: LPGA Mizuho Americas Open scores

(@FahadShabbir)

New York, June 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US LPGA Mizuho Americas Open at Liberty National in Jersey City, New Jersey (USA unless noted, par-72): 205 - Rose Zhang 70-69-66 207 - Atthaya Thitikul (THA) 68-71-68, Aditi Ashok (IND) 67-72-68, Cheyenne Knight 69-68-70 209 - Minjee Lee (AUS) 73-64-72210 - Ryu Hae-ran (KOR) 72-72-66, Jennifer Kupcho 71-70-69, Ji Eun-hee (KOR) 71-69-70211 - Stephanie Kyriacou (AUS) 72-74-65, Kim Sei-young (KOR) 71-70-70, Esther Henseleit (GER) 77-66-69, Danielle Kang 72-71-69, Ayaka Furue (JPN) 69-74-69, Yuka Saso (JPN) 69-74-69, Jaravee Boonchant (THA) 72-70-70, Ko Jin-young (KOR) 73-66-72