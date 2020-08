Golf: LPGA NW Arkansas Championship scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Aug, 2020 ) :Leading second-round scores on Saturday in the LPGA NW Arkansas Championship in Rogers, Arkansas ( USA unless noted, par-71): 126 - Anna Nordqvist (SWE) 64-62 129 - Kim Sei-young (KOR) 65-64 130 - Nelly Korda 67-63, Jenny Shin (KOR) 67-63, Austin Ernst 65-65 132 - Angela Stanford 66-66133 - Caroline Hedwall (SWE) 69-64, Katherine Kirk (AUS) 65-68, Esther Lee 64-69, Liu Ruixin (CHN) 68-65134 - Kristy McPherson 68-66, Lee Mi-hyang (KOR) 67-67, Park In-bee (KOR) 67-67, Jodi Ewart Shadoff (ENG) 67-67, Maria Fassi (MEX) 67-67, Stacy Lewis 66-68, Jackie Stoelting 64-70

