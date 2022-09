Golf: LPGA NW Arkansas scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, Sept 25 (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Sep, 2022 ) :Leading second-round scores on Saturday in the PGA NW Arkansas Championship in Rogers, Arkansas (USA unless noted, par-71): 128 - Atthaya Thitikul (THA) 67-61 129 - Yuka Saso (JPN) 64-65 130 - Lilia Vu 65-65132 - Chella Choi (KOR) 69-63, Danielle Kang 67-65, Choi Hye-jin (KOR) 67-65, Jennifer Kupcho 67-65, Charley Hull (ENG) 66-66, Megan Khang 64-68, Ryann O'Toole 64-68, Lee5 Jeong-eun (KOR) 64-68, He Muni (CHN) 66-66133 - Liu Yu (CHN) 69-64, Pornanong Phatlum (THA) 68-65, Isi Gasba (GER) 67-66, Kim A-lim (KOR) 66-67, Lydia Ko (NZL) 67-66