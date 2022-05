Golf: LPGA Palos Verdes Championship scores

Los Angeles, May 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the LPGA Palos Verdes Championship (USA unless noted, par-71): 205 - Hannah Green (AUS) 67-66-72 206 - Lydia Ko (NZL) 69-67-70208 - Lexi Thompson 69-73-66, Allisen Corpuz 68-72-68, Gemma Dryburgh (SCO) 66-74-68, Park In-bee (KOR) 71-67-70, Marina Alex 70-68-70, Andrea Lee 70-68-70, Annie Park 68-69-71, Minjee Lee (AUS) 63-73-72, Megan Khang 67-69-72209 - Sarah Kemp (AUS) 71-72-66, Stephanie Meadow (NIR) 73-68-68, Choi Hye-jin (KOR) 69-71-69, Albane Valenzuela (SUI) 66-74-69, Ryann O'Toole 68-71-70, Maude-Aimee Leblanc (CAN) 69-68-72, Jennifer Chang 65-72-72, Ko Jin-young (KOR) 64-72-73