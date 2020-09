Golf: LPGA Portland Classic scores

Los Angeles, Sept 20 (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Sep, 2020 ) :Leading second-round scores on Saturday in the US LPGA Portland Classic in Portland, Oregon (USA unless noted, par-72): 132 - Mel Reid (ENG) 67-65 134 - Hannah Green (AUS) 66-68 135 - Amy Yang (KOR) 69-66, Amy Olson 67-68 136 - Georgia Hall (ENG) 70-66, Celine Boutier (FRA) 69-67, Yealimi Noh 67-69, Gaby Lopez (MEX) 67-69 137 - Chella Choi (KOR) 69-68138 - Moriya Jutanugarn (THA) 70-68, Angel Yin 70-68, Cheyenne Knight 69-69, Jasmine Suwannapura (THA) 68-70139 - Jodi Ewart Shadoff (ENG) 74-65, Carlota Ciganda (ESP) 71-68, Angela Stanford 71-68, Ashleigh Buhai (RSA) 71-68, Lizette Salas 69-70, Mariah Stackhouse 69-70, Maria Fassi (MEX) 70-69