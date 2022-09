Golf: LPGA Portland Classic scores

Los Angeles, Sept 17 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday at the LPGA Portland Classic (USA unless noted, par 72): 203 - Ayaka Furue (JPN) 67-69-67, Andrea Lee 72-64-67, Lilia Vu 68-66-69 204 - Hinako Shibuno (JPN) 67-71-66, Paula Reto (RSA) 71-66-67, Hannah Green (AUS) 66-70-68, Daniela Darquea (ECU) 69-67-68 205 - Ryann O'Toole 70-68-67, Esther Henseleit (GER) 70-64-71 206 - Frida Kinhult (SWE) 73-68-65, Caroline Inglis 67-70-69, Maja Stark (SWE) 69-67-70, Carlota Ciganda (ESP) 69-66-71 207 - An Na-rin (KOR) 71-69-67, Brooke Henderson (CAN) 68-70-69208 - Choi Hye-jin (KOR) 70-70-68, Yin Ruoning (CHN) 70-67-71, Zhang Weiwei (CHN) 69-67-72209 - Nelly Korda 67-73-69, Lee Mi-hyang (KOR) 71-68-70, Chella Choi (KOR) 70-69-70, Mina Harigae 69-69-71