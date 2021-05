Golf: LPGA Thailand scores

(@FahadShabbir)

Bangkok, May 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th May, 2021 ) :Leading final round scores from the $1.6 million Honda LPGA Thailand at Siam Country Club: 266 - Ariya Jutanugarn (THA) 65-69-69-63 267 - Atthaya Thitikul (THA) 64-67-68-68 268 - So Yeon Ryu (KOR) 69-70-65-64, Amy Yang (KOR) 69-65-70-64, Angel Yin (USA) 72-65-65-66, Patty Tavatanakit (THA) 64-64-70-70 269 - Chella Choi (KOR) 69-68-65-67 269 - Hannah Green (AUS) 66-71-64-68 270 - Gaby Lopez (MEX) 69-64-67-70 270, Caroline Masson (GER) 66-66-67-71 271 - Lydia Ko (NZL) 66-67-67-71 272 - In Gee Chun (KOR) 72-68-65-67273 - Pajaree Anannarukarn (THA) 68-72-70-63, Danielle Kang (USA) 69-67-71-66, Carlota Ciganda (ESP) 67-71-67-68, Xiyu Lin (CHN) 67-72-65-69275 - Celine Boutier (FRA) 68-70-71-66, Emily Kristine Pedersen (DEN) 72-68-67-68, Gerina Piller (USA) 68-72-67-68, Moriya Jutanugarn (THA) 70-70-66-69, Nanna Koerstz Madsen (DEN), Ashleigh Buhai (RSA) 67-69-68-71