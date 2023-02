Golf: LPGA Thailand scores

(@ChaudhryMAli88)

Bangkok, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Feb, 2023 ) :Leading first-round scores on Thursday at the LPGA Thailand at Siam Country Club Pattaya (par 72): 65 - Jaravee Boonchant (THA), Nasa Hataoka (JPN), Jennifer Kupcho (USA), Lin Xiyu (CHN), Anna Nordqvist (SWE) 66 - Jenny Shin (KOR), Maja Stark (SWE), Lilia Vu (USA)67 - Georgia Hall (ENG), Kim Hyo-joo (KOR), Frida Kinhult (SWE), Leona Maguire (IRL), Emily Pedersen (DEN), Yuka Saso (JPN), Atthaya Thitikul (THA), Natthakritta Vongtaveelap (THA)68 - An Na-rin (KOR), Celine Boutier (FRA), Matilda Castren (FIN), Gemma Dryburgh (SCO), Moriya Jutanugarn (THA), Megan Khang (USA), Lydia Ko (NZL), Ko Jin-young (KOR), Nelly Korda (USA), Alison Lee (USA), Shi Yuting (CHN)