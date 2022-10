Golf: LPGA Tour scores

Los Angeles, Oct 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2022 ) :Leading scores after the second round of the LPGA Tour's Volunteers of America Classic on Friday at The Colony, Texas (par 71, USA unless stated): 131 - Charley Hull (ENG) 67-64 133 - Lin Xiyu (CHN) 65-68, Atthaya Thitikul (THA) 66-67 134 - Lindy Duncan 69-65 135 - Jessica Korda 69-66, Emily Kristine Pedersen (DEN) 68-67, Moriya Jutanugarn (THA) 67-68136 - Lydia Ko (NZL) 70-66137 - Madelene Sagstrom (SWE) 69-68, Ryu So-yeon (KOR) 69-68, Celine Boutier (FRA) 68-69, Ariya Jutanugarn (THA) 68-69, Maddie Szeryk (CAN) 67-70, Lexi Thompson 67-70