Golf: LPGA Tournament of Champions scores

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jan, 2023 ) :Leading scores after the first round of the USLPGA Tournament of Champions at Lake Nona, Orlando, Florida on Thursday (USA unless noted, par-72): 67 - Brooke Henderson (CAN) 68 - Nelly Korda 69 - Gemma Drybugh (SCO), Charley Hull (ENG), Ashleigh Buhai (RSA), Hsu Wei-ling (TPE)70 - Yuka Saso (JPN), Jodi Ewart Shadoff (ENG)71 - Maja Stark (SWE), Danielle Kang, Pajaree Anannarukarn (THA), Ayaka Furue (JPN), Nasa Hataoka (JPN), Lizette Salas, Leona Maguire (IRE), Anna Nordqvist (SWE), Celine Boutier (FRA).