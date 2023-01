Golf: LPGA Tournament of Champions scores

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jan, 2023 ) :Leading scores after the third round of the USLPGA Tournament of Champions at Lake Nona, Orlando, Florida on Saturday (USA unless noted, par-72): 202 - Brooke Henderson (CAN) 67, 66, 69 205 - Nasa Hataoka (JPN) 71, 68, 66, Nelly Korda 68, 69, 68207 - Maja Stark (SWE) 71, 68, 68, Charley Hull (ENG) 69, 69, 69.

210 - Paula Reto (RSA) 74, 69, 67, Yuka Saso (JPN) 70, 73, 67, Moriya Jutanugarn (THA) 74, 67, 69, Gaby Lopez (MEX) 73, 68, 69, Danielle Kang 71, 69, 70