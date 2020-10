(@FahadShabbir)

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Oct, 2020 ) :Leading scores after Sunday's final round of the LPGA Women's PGA Championship at par-70 Aronimink in Newtown Square, Pennsylvania (USA unless noted): 266 - Kim Sei-young (KOR) 71-65-67-63 271 - Park In-bee (KOR) 70-70-66-65 273 - Nasa Hataoka (JPN) 72-69-68-64, Carlota Ciganda (ESP) 68-69-71-65 276 - Anna Nordqvist (SWE) 69-68-68-71 277 - Brooke Henderson (CAN) 71-69-65-72 279 - Charley Hull (ENG) 70-71-69-69, Jennifer Kupcho 72-65-71-71 280 - Lauren Stephenson 70-68-74-68, Brittany Lincicome 67-72-72-69, Gaby Lopez (MEX) 68-72-68-72, Bianca Pagdanganan (PHI) 77-65-65-73 281 - Ally McDonald 71-71-70-69, Nanna Koerstz Madsen (DEN) 72-69-69-71, Kelly Tan (MAS) 67-71-72-71, Mina Harigae 74-68-66-73 282 - Park Sung-hyun (KOR) 71-71-69-71283 - Pernilla Lindberg (SWE) 69-76-70-68, Ji Eun-hee (KOR) 71-72-70-70, Moriya Jutanugarn (THA) 72-68-72-71, Ashleigh Buhai (RSA) 70-68-74-71, Lydia Ko (NZL) 68-70-74-71284 - Hannah Green (AUS) 79-66-72-67, Madelene Sagstrom (SWE) 72-71-72-69, Sophia Popov (GER) 73-73-68-70, Matilda Castren (FIN) 69-77-68-70, Jasmine Suwannapura (THA) 70-74-70-70, Lee Jeong-eun (KOR) 70-72-70-72, Chun In-gee (KOR) 72-67-71-74