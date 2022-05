Golf: Mexico Open scores

Mexico City, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Mexico Open at Vidanta Vallarta (USA unless noted, par-71): 198 - Jon Rahm (ESP) 64-66-68 200 - Kurt Kitayama 64-70-66, Cameron Champ 67-66-67 201 - Nate Lashley 69-68-64, Patrick Rodgers 66-69-66, Davis Riley 69-65-67 202 - Alex Smalley 66-66-70 203 - Satoshi Kodaira (JPN) 67-69-67, Hank Lebioda 67-67-69, Aaron Rai (ENG) 65-69-69, Patrick Reed 67-66-70, Andrew Novak 66-67-70 204 - Wesley Bryan 68-69-67, Stephan Jaeger (GER) 69-71-64, Brandon Hagy 66-67-71, Adam Long 67-66-71205 - Chez Reavie 67-71-67, Tony Finau 71-68-66, CT Pan (TPE) 66-70-69, Brandon Wu 69-70-66, Charles Howell 66-69-70, Jonathan Byrd 64-70-71, Bill Haas 70-70-65206 - David Lipsky 69-68-69, Ryan Blaum 66-70-70, Grayson Murray 73-67-66, Sebastin Muoz (COL) 66-69-71, Aaron Wise 65-75-66, Trey Mullinax 64-69-73