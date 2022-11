Golf: Nedbank Challenge scores

Sun City, South Africa, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Nov, 2022 ) :Leading second-round scores from the DP World Tour's Nedbank Golf Challenge in Sun City, South Africa, on Saturday (par 72; GBR & IRL unless stated): 136 - Richard Bland 68-68, Luke Donald 65-71 137 - Gavin Green (USA) 72-65, Branden Grace (RSA) 70-67 138 - Ryan Fox (NZL) 64-74, Rasmus Hojgaard (DEN) 69-69 139 - David Law 70-69, Adrian Otaegui (ESP) 69-70, Marcel Schneider (GER) 71-68 140 - Thomas Detry (BEL) 73-67, Ross Fisher 71-69, Tommy Fleetwood 70-70, Sam Horsfield 72-68, Edoardo Molinari (ITA) 69-71, Richie Ramsay 69-71, Richard Sterne (RSA) 71-69, Paul Waring 70-70 Note: Rain and lightning delayed until Saturday the completion of the second round scheduled for Friday