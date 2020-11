Golf: Past 10 winners of the Masters

Augusta, United States, Nov 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2020 ) :Past 10 winners of the Masters golf tournament ahead of Thursday's start of the major championship at Augusta National: 2019: Tiger Woods (USA) 2018: Patrick Reed (USA) 2017: Sergio Garcia (ESP) 2016: Danny Willett (ENG) 2015: Jordan Spieth (USA) 2014: Bubba Watson (USA) 2013: Adam Scott (AUS) 2012: Bubba Watson (USA)2011: Charl Schwartzel (RSA)2010: Phil Mickelson (USA)