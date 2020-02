Golf: Pebble Beach Pro-Am scores

San Francisco, Feb 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Feb, 2020 ) :Leading first-round scores on Thursday in US PGA Tour Pebble Beach Pro-Am, played on Pebble Beach Golf Links (par-72), Spyglass Hill (par-72) and Monterey Peninsula (par-71) (USA unless noted): 8-under 63 - Nick Taylor (CAN) 6-under 66 - Patrick Cantlay, Chase Seiffert 5-under 67 - Harold Varner, Robert Streb, Charley Hoffman, Max Homa, Lanto Griffin 66 - Richy Werenski, Ricky Barnes, Harry Higgs 4-under67 - Charl Schwartzel (RSA), Greg Chalmers (AUS), Justin Suh, Chez Reavie, Jonathan Byrd, Jim Herman, Jason Day (AUS)68 - Matthew NeSmith, Phil Mickelson, Matt Jones (AUS), Kevin Chappell, Wyndham Clark