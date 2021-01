Golf: PGA American Express tournament scores

(@FahadShabbir)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Jan, 2021 ) :Leading scores after Friday's second round of the US PGA American Express tournament at La Quinta, California (par-72, USA unless noted): 133 - Im Sung-jae (KOR) 68-65 134 - Nick Taylor (CAN) 68-66, Tony Finau 68-66, Abraham Ancer (MEX) 69-65, Kim Si-woo (KOR) 66-68, Brandon Hagy 64-70 135 - Emiliano Grillo (ARG) 69-66, Francesco Molinari (ITA) 69-66, Doug Ghim 67-68136 - John Huh 68-68, Brendan Steele 68-68, Max Homa 66-70, Andrew Putnam 67-69, Charley Hoffman 70-66, Roger Sloan (CAN) 69-67, Brian Harman 68-68, Adam Schenk 68-68137 - Rory Sabbatini (SVK) 68-69, Ryan Armour 70-67, James Hahn 68-69, Luke List 69-68, Sam Ryder 67-70, Josh Teater 68-69, Paul Casey (ENG) 72-65, Richy Werenski 69-68