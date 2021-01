Golf: PGA American Express tournament scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jan, 2021 ) :Leading scores after Saturday's third round of the US PGA American Express tournament at La Quinta, California (par-72, USA unless noted): 201 - Max Homa 66-70-65, Kim Si-woo (KOR) 66-68-67, Tony Finau 68-66-67 202 - Richy Werenski 69-68-65 203 - Russell Knox (SCO) 69-70-64, Brian Harman 68-68-67, Emiliano Grillo (ARG) 69-66-68204 - Cameron Davis (AUS) 68-70-66, Rory Sabbatini (SVK) 68-69-67, Chase Seiffert 72-67-65, Francesco Molinari (ITA) 69-66-69, Doug Ghim 67-68-69205 - Matt Jones (AUS) 70-68-67, An Byeong-hun (KOR) 65-73-67, Paul Casey (ENG) 72-65-68, Luke List 69-68-68, Talor Gooch 74-66-65, Roger Sloan (CAN) 69-67-69, Patrick Cantlay 69-71-65