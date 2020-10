Golf: PGA Bermuda Championship scores

(@ChaudhryMAli88)

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Oct, 2020 ) :Leading finishers during Friday's darkness-halted second round of the US PGA Bermuda Championship at Port Royal Golf Course (Par-71, USA unless noted, five players will finish round Saturday): 134 - Ryan Armour 64-70, Wyndham Clark 66-68 135 - Kramer Hickok 67-68 136 - Ollie Schniederjans 66-70, Doc Redman 65-71 137 - Denny McCarthy 70-67, Luke Donald (ENG) 69-68, Roger Sloan (CAN) 67-70, Kiradech Aphibarnrat (THA) 71-66, Scott Piercy 67-70, Peter Malnati 63-74 138 - Emiliano Grillo (ARG) 66-72, Brian Gay 70-68, Brice Garnett 68-70, Padraig Harrington (IRL) 67-71, Anirban Lahiri (IND) 68-70, Doug Ghim 64-74139 - Beau Hossler 71-68, Troy Merritt 69-70, Chesson Hadley 68-71, Mark Anderson 69-70, Matt Jones (AUS) 68-71, Peter Uihlein 72-67, Michael Gligic (CAN) 68-71WD - Henrik Stenson (SWE) 69