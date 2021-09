Golf: PGA Championship scores

Wentworth, United Kingdom, Sept 10 (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Sep, 2021 ) :Leading second round scores on Friday in the EPGA PGA Tour Championship at Wentworth (GBR/IRL unless stated par 72): 132 - Kiradech Aphibarnrat (THA) 64-68 133 - Laurie Canter 67-66 134 - Adam Scott (AUS) 65-69 68, Francesco Laporta (ITA) 68- 135 - Billy Horschel (USA) 70-65, Justin Rose 67-68, Jamie Donaldson 69-66 136 - Thomas Pieters (BEL) 70-66, Shane Lowry (IRL) 70-66, Masahiro Kawamura (JPN) 67-69, Fabrizio Zanotti (PAR) 70-66, Christiaan Bezuidenhout (RSA) 64-72, Marcus Armitage (ENG) 70-66 137 - Joachim Hansen (DEN) 69-68, Nicolai Hoejgaard (DEN) 70-67, Miguel ngel Jimnez (ESP) 68-69, Sam Horsfield (ENG) 72-65, Tapio Pulkkanen (FIN) 70, 67 Selected others: 138 - Bernd Wiesberger (AUT) 71-67 139 - Viktor Hovland (NOR) 72-67, Tommy Fleetwood 71-68 140 - Lee Westwood 70-70141 - Matt Fitzpatrick 72-69143 - Tyrrell Hatton 74-69, Robert MacIntyre 74-69, Ian Poulter 72-71