Golf: PGA Genesis Invitational scores

(@FahadShabbir)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Feb, 2021 ) :Leading scores after Friday's second round of the US PGA Genesis Invitational at par-71 Riviera (USA unless noted): 130 - Sam Burns 64-66 135 - Tyler McCumber 67-68, Jason Kokrak 67-68, Dustin Johnson 68-67, Joaquin Niemann (CHI) 67-68 136 - Max Homa 66-70, Jordan Spieth 68-68, Wyndham Clark 67-69 137 - Alex Noren (SWE) 67-70, Scott Harrington 71-66, Cameron Smith (AUS) 69-68, Patrick Cantlay 67-70, Matthew Fitzpatrick (ENG) 66-71138 - Brooks Koepka 68-70, Will Zalatoris 69-69, Kevin Streelman 72-66, Tony Finau 71-67, Andrew Landry 69-69139 - Sebastian Munoz (COL) 68-71, JB Holmes 70-69, Wesley Bryan 69-70, Jon Rahm (ESP) 70-69, Kang Sung (KOR) 71-68, Tyler Duncan 69-70, Jim Furyk 69-70, Matt Jones (AUS) 67-72, Talor Gooch 68-71