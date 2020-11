Golf: PGA Houston Open scores

Washington, Nov 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2020 ) :Leading scores after Friday's second round of the US PGA Houston Open (par-70, USA unless noted): 133 - Sam Burns 68-65 135 - Jason Day (AUS) 67-68, Carlos Ortiz (MEX) 67-68 136 - Brandt Snedeker 65-71, Dawie van der Walt (RSA) 70-66, Corey Conners (CAN) 69-67, Aaron Wise 70-66, Patton Kizzire 69-67 137 - Sepp Straka (AUT) 68-69, Talor Gooch 68-69, Adam Scott (AUS) 68-69, Scott Brown 69-68, JT Poston 70-67 138 - Dustin Johnson 72-66, Francesco Molinari (ITA) 70-68, Kristoffer Ventura (NOR) 69-69, Shane Lowry (IRL) 69-69, Tony Finau 69-69, Adam Long 68-70, Harold Varner 67-71139 - Viktor Hovland (NOR) 70-69, Michael Thompson 67-72, Fabian Gomez (ARG) 70-69, Satoshi Kodaira (JPN) 70-69, Padraig Harrington (IRL) 71-68WD - Graham DeLaet (CAN), Danny Willett (ENG)