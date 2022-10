(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, Oct 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Oct, 2022 ) :Scores after Saturday's third round of the PGA Shriners Children's Open (par 71, USA unless noted): 194 - Patrick Cantlay 67-67-60, Kim Joo-hyung (KOR) 65-67-62 197 - Matthew NeSmith 68-66-63, Mito Pereira (CHI) 67-63-67 198 - Im Sung-jae (KOR) 65-70-63, Kim Seong-hyeon (KOR) 65-69-64 199 - Aaron Rai (ENG) 69-68-62, JT Poston 67-69-63, Adam Hadwin (CAN) 67-67-65, Kim Si-woo (KOR) 64-68-67, Robby Shelton 68-63-68 200 - Tom Hoge 63-72-65201 - Andrew Putnam 68-69-64, Beau Hossler 69-68-64, Davis Thompson 66-69-66, Cam Davis (AUS) 67-66-68202 - Lucas Herbert (AUS) 67-70-65, Taylor Montgomery 70-66-66, Christiaan Bezuidenhout (RSA) 68-67-67, Adam Schenk 69-66-67, Chad Ramey 67-66-69, Kevin Streelman 66-67-69