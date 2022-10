Golf: PGA Tour Sanderson Farms Championship scores

(@ChaudhryMAli88)

Miami, Oct 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2022 ) :Leading second round scores from the PGA Tour's Sanderson Farms Championship on Friday at the Country Club of Jackson, Mississippi (par 72; USA unless stated): 134 - Thomas Detry (BEL) 67-67, Mackenzie Hughes (CAN) 71-63 135 - Sepp Straka (AUT) 69-66 136 - Mark Hubbard 67-69, Garrick Higgo 70-66, Scott Stallings 69-67137 - Davis Riley 66-71, Nick Hardy 70-67, Stephan Jaeger (GER) 69-68138 - Emiliano Grillo (ARG) 73-65, Trevor Cone 67-71, Brandon Wu 69-69, Kevin Streelman 71-67, Nick Taylor (CAN) 68-70, Kyle Westmoreland 71-67, Ben Griffin 72-66, Dean Burmester (RSA) 70-68