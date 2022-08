Golf: PGA Tour St. Jude Championship scores

(@FahadShabbir)

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the St. Jude Championship, first US PGA Tour FedEx Cup playoff event at TPC Southwind in Memphis, Tennessee (USA unless noted, par-70): 197 - JJ Spaun 62-67-68 198 - Sepp Straka (AUT) 64-66-68 199 - Will Zalatoris 71-63-65, Trey Mullinax 66-67-66, Cameron Smith (AUS) 67-65-67 200 - Tyler Duncan 70-63-67, Troy Merritt 65-65-70 201 - Im Sung-jae (KOR) 70-68-63, Hayden Buckley 69-67-65, Sam Burns 65-69-67, Matt Fitzpatrick (ENG) 68-66-67, Andrew Putnam 66-68-67, Wyndham Clark 67-67-67, Ryan Palmer 65-67-69, Brian Harman 66-66-69, Tony Finau 64-68-69202 - Joaquin Niemann (CHI) 71-66-65, Dylan Frittelli (RSA) 66-70-66, Kim Joo-hyung (KOR) 66-70-66, Collin Morikawa 67-69-66, Lucas Glover 65-68-69, Lee Kyoung-hoon (KOR) 64-69-69, Sahith Theegala 63-70-69, Denny McCarthy 66-65-71203 - Adam Schenk 71-66-66, Jon Rahm (ESP) 67-69-67, Kevin Kisner 69-64-70, Adam Scott (AUS) 66-67-70