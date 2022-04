Golf: PGA Tour Texas Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, April 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Apr, 2022 ) :Leading scores after third round of PGA Tour Texas Open at TPC San Antonio on Saturday (par-72; USA unless stated): 206 - Dylan Frittelli (RSA) 70-66-70, Brandt Snedeker (USA) 73-66-67, Beau Hossler (USA) 73-66-67, J.J.

Spaun (USA) 67-70-69 207 - Scott Stallings (USA) 68-72-67 208 - Matt Kuchar (USA) 67-69-72 209 - Aaron Rai (ENG) 67-74-68, Kim Si-Woo (KOR) 69-72-68, Charles Howell III (USA) 70-67-72, Kevin Chappell (USA) 71-65-73, Gary Woodland (USA) 70-67-72, Brendon Todd (USA) 68-69-72, Troy Merritt (USA) 69-71-69, Maverick McNealy (USA) 70-72-67, Denny McCarthy (USA) 67-74-68210 - Guillermo Pereira (CHI) 71-70-69, Anirban Lahiri (IND) 68-73-69, Richard Bland (ENG) 70-71-69, Lucas Glover (USA) 71-66-73, Kevin Streelman (USA) 70-71-69211 - Matthias Schwab (AUT) 69-72-70, Jhonattan Vegas (VEN) 71-68-72, Adam Hadwin (CAN) 70-70-71, Aaron Baddeley (AUS) 69-74-68, Matt Jones (AUS) 68-75-68, Ryan Palmer (USA) 68-66-77, Scott Gutschewski (USA) 70-68-73, Chris Kirk (USA) 70-72-69, Hudson Swafford (USA) 71-70-70