Golf: Qatar Masters scores

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Mar, 2021 ) :Leading final-round scores from the European Tour's Qatar Masters in Doha on Sunday (GBR & IRL unless stated, par 71): 276 - Antoine Rozner (FRA) 69-72-68-67 277 - Guido Migliozzi (ITA) 71-67-74-65, Darren Fichardt (RSA) 68-68-70-71, Gaganjeet Bhullar (IND) 67-73-68-69 279 - Richard McEvoy 65-73-73-68, Jamie Donaldson 68-68-73-70 280 - Chris Paisley 67-70-73-70, Brandon Stone (RSA) 69-68-73-70 281 - Niklas Lemke (SWE) 70-72-72-67, Kurt Kitayama (USA) 67-69-75-70, Thomas Detry (BEL) 66-72-72-71, Joachim B.

Hansen (DEN) 66-71-72-72282 - Thomas Pieters (BEL) 68-69-76-69283 - Lars van Meijel (NED) 69-72-73-69, Shaun Norris (RSA) 69-70-73-71, Jeff Winther (DEN) 67-67-77-72, Johannes Veerman (USA) 71-69-72-71, Fabrizio Zanotti (PAR) 67-70-74-72