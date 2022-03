Golf: Qatar Masters scores

(@FahadShabbir)

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Mar, 2022 ) :Leading final round scores in the DP World Tour Qatar Masters at the Doha GC, Qatar on Sunday (GBR/IRL unless stated, Par 72): 281 - Ewen Ferguson 67-71-73-70 282 - Chase Hanna (USA) 70-66-75-71 283 - Marcus Kinhult (SWE) 74-65-73-71, Adrian Meronk (POL) 66-70-72-75284 - Pablo Larrazabal (ESP) 64-71-75-74, Justin Harding (RSA) 76-68-70-70, Marcus Armitage 71-73-71-69, Adrian Otaegui (ESP) 70-70-70-74, Kalle Samooja (FIN) 74-69-66-75, Matthew Jordan 69-69-70-76, Gavin Green (MAS) 77-67-69-71285 - Thorbjoern Olesen (DEN) 71-69-76-69, Paul Waring 69-71-73-72, Laurie Canter 68-73-73-71, Wade Ormsby (AUS) 68-72-73-72, Justin Walters (RSA) 74-68-71-72, Marcus Helligkilde (DEN) 66-75-75-69, Craig Howie 70-74-70-71, Oliver Wilson 71-70-71-73, Wilco Nienaber (RSA) 68-68-74-75