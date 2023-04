Golf: RBC Heritage scores

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Apr, 2023 ) :Leading scores after second round of PGA Tour RBC Heritage at Hilton Head Island, South Carolina on Friday (par-71): 130 - Jimmy Walker (USA) 65-65 133 - Scottie Scheffler (USA) 68-65, Xander Schauffele (USA) 67-66, Justin Rose (ENG) 66-67 134 - Tommy Fleetwood (ENG) 69-65, Aaron Rai (ENG) 63-71, Patrick Cantlay (USA) 69-65, Mark Hubbard (USA) 68-66, Viktor Hovland (NOR) 64-70 135 - Emiliano Grillo (ARG) 68-67, Matt Kuchar (USA) 68-67, Jordan Spieth (USA) 68-67, Taylor Moore (USA) 68-67, Ben Griffin (USA) 70-65, Brian Harman (USA) 65-70, Rickie Fowler (USA) 67-68, Patton Kizzire (USA) 70-65 136 - Nate Lashley (USA) 69-67, Doug Ghim (USA) 68-68, Carson Young (USA) 68-68, Jon Rahm (ESP) 72-64, Matthew Fitzpatrick (ENG) 66-70137 - Adam Scott (AUS) 69-68, Cameron Davis (AUS) 70-67, Justin Thomas (USA) 69-68, Beau Hossler (USA) 69-68, Denny McCarthy (USA) 71-66, Hayden Buckley (USA) 69-68, Lee Hodges (USA) 70-67, Davis Thompson (USA) 72-65, Zach Johnson (USA) 66-71, Gary Woodland (USA) 69-68, Brendon Todd (USA) 70-67138 - Russell Henley (USA) 72-66, Scott Stallings (USA) 66-72, Sahith Theegala (USA) 70-68, Chez Reavie (USA) 72-66, Tony Finau (USA) 70-68, Chris Kirk (USA) 69-69, Adam Svensson (CAN) 71-67, Corey Conners (CAN) 70-68, Im Sung-Jae (KOR) 66-72, Ernie Els (RSA) 68-70, Danny Willett (ENG) 70-68, Tyrrell Hatton (ENG) 68-70