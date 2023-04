Golf: RBC Heritage scores

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Apr, 2023 ) :Leading scores after Saturday's third round of the PGA's Heritage tournament at Hilton Head Island, South Carolina (par-71, USA unless noted): 199 - Matthew Fitzpatrick (ENG) 66-70-63 200 - Patrick Cantlay 69-65-66 201 - Jordan Spieth 68-67-66 202 - Taylor Moore 68-67-67, Mark Hubbard 68-66-68, Tommy Fleetwood (ENG) 69-65-68, Scottie Scheffler 68-65-69, Jimmy Walker 65-65-72203 - Chez Reavie 72-66-65, Cam Davis (AUS) 70-67-66, Hayden Buckley 69-68-66, Rickie Fowler 67-68-68, Emiliano Grillo (ARG) 68-67-68, Matt Kuchar 68-67-68, Xander Schauffele 67-66-70204 - Keegan Bradley 73-67-64, Im Sung-jae (KOR) 66-72-66, Russell Henley 72-66-66, Brian Harman 65-70-69, Patton Kizzire 70-65-69