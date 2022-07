Golf: Rocket Mortgage Classic scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Jul, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Rocket Mortgage Classic in Detroit, Michigan (USA unless noted, par-72): 195 - Tony Finau 64-66-65, Taylor Pendrith (CAN) 64-65-66 199 - Cameron Young 71-63-65 200 - Stephan Jaeger (GER) 67-68-65 201 - Patrick Cantlay 70-65-66 202 - Scott Stallings 70-65-67 203 - Taylor Moore 67-71-65, Kim Si-woo (KOR) 67-68-68 204 - Adam Svensson (CAN) 69-68-67, Chris Kirk 68-69-67, Russell Henley 69-65-70205 - Tyler Duncan 70-70-65, Brendan Steele 69-69-67, Zach Johnson 67-69-69, Charley Hoffman 67-69-69206 - Cam Davis (AUS) 68-73-65, J.

J.

Spaun 69-71-66, Kurt Kitayama 67-72-67, Nick Watney 67-72-67, KK Limbhasut (THA) 70-68-68, Matt Wallace (ENG) 66-71-69, Wyndham Clark 69-68-69, Michael Thompson 66-71-69