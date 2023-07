Golf: Rocket Mortgage Classic scores

Washington, July 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jul, 2023 ) :Leading final-round scores on Sunday in the US PGA Tour Rocket Mortgage Classic in Detroit, Michigan (USA unless noted, par-72, x- won the playoff with a birdie on the first extra hole): 264 - Collin Morikawa 66-67-67-64, Adam Hadwin (CAN) 66-68-63-67, x-Rickie Fowler 67-65-64-68 267 - Taylor Moore 64-67-69-67, Lucas Glover 69-69-64-65, Peter Kuest 64-70-65-68 268 - Adam Schenk 65-68-69-66 269 - Justin Lower 68-65-67-69 270 - Stephan Jaeger (GER) 69-68-70-63, Alex Noren (SWE) 68-68-67-67, Peter Malnati 69-66-67-68, Brian Harman 68-68-66-68, Aaron Rai (ENG) 65-68-66-71 271 - Chris Kirk 67-68-67-69, Carl Yuan (CHN) 70-66-64-71, Taylor Pendrith (CAN) 67-64-67-73272 - Chad Ramey 68-69-69-66, Cam Davis (AUS) 69-65-69-69, Dou Zecheng (CHN) 69-69-66-68, Troy Merritt 68-68-67-69273 - Max Homa 69-68-69-67, Keegan Bradley 69-67-69-68, Nicolai Hojgaard (DEN) 67-68-67-71